2020/11/22 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. الخارجية تفاتح الصين بشان امكانية تعاقد شركة صينية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. الخارجية تفاتح الصين بشان امكانية تعاقد شركة صينية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).