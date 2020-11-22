العراق يستورد جرعات إضافية من لقاح كورونا

2020/11/22 | 22:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل العراق استيراد كميات إضافية من اللقاح ضد فيروس كورونا، حسبما أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية....

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