إيران: دخلنا مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم

2020/11/22 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن ممثل إیران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز النووية.

وأوضح غريب آبادي في تصريح له، أن إيران بدأت ضخ غاز UF6 في أجهزة الطرد المركزي مؤخرا، في آخر مرحلة للتخصيب وفصل اليورانيوم 238 عن اليورانيوم 235.

وأضاف: “سنبدأ بتخصيب اليورانيوم في 174 جهاز طرد مركزي جديدة IRM-2 بعد أن قمنا بضغط الغاز فيها”.

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