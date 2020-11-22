القبض على ١١ شخصا من الجنسية الآسيوية في بابل

2020/11/22 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الأحوال المدنية قسم شؤون الإقامة في محافظة بابل، الاحد، عن القبض على ١١ شخصا من الجنسية الآسيوية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "قوة منها وبالإشتراك مع شعبة ااستخبارات الوافدين، ومديرية مخابرات بابل، اجرت جولة تفتيشية لمتابعة المخالفين من العرب والأجانب إستنادا للمادة ٤١ من قانون الإقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، وذلك على الطريق الدولي ضمن القاطع الشمالي للمحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على ( ١١ ) شخصا من الجنسية الآسيوية مخالفين لشروط الإقامة".

واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وسيتم إبعادهم من أراضي العراق وفق الشروط القانونية".





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