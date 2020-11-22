الأعرجي يبحث مع شيوخ من ديالى الوضع الأمني في المحافظة

2020/11/22 | 22:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز } بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي خلال استقباله الشيخ مضر الكروي وعدداً من شيوخ محافظة ديالى الوضع الأمني، وتعاون أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية لحماية مناطقهم

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