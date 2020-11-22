2020/11/22 | 22:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي بعد الخسارة من اربيل الكادر التدريبي بجملة من النقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توالي الخسائر.. العنكوشي يوجه الكادر التدريبي بهذا الشي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توالي الخسائر.. العنكوشي يوجه الكادر التدريبي بهذا الشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).