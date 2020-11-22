إقليم كوردستان يقرر تخفيض الأجور الدراسية في الجامعات والمعاهد الأهلية

2020/11/22 | 22:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قرر مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، الاحد، تخفيض الأجور الدراسية في الجامعات والمعاهد الأهلية، مراعاة للأوضاع المالية للمواطنين.

وقال المجلس في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (22 تشرين الثاني 2020)، انه "مراعاة للأوضاع المالية لمواطني إقليم كوردستان قررنا تخفيض الأجور الدراسية في الجامعات والمعاهد الأهلية".

وأوضح البيان تفاصيل التخفيض في الأجور الدراسية، بالقول أنه تم اعتماد التصنيف الوطني الأخير لجامعات إقليم كوردستان الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان.

وتكون تخفيضات الأجور الدراسية في الجامعات والمعاهد الأهلية بإقليم كوردستان للسنة الدراسية (2020/2021)، حسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالآتي:

-الجامعات المصنفة ضمن الفئة (B) سيتم تخفيض الأجور الدراسية فيها بنسبة 10%.

-الجامعات المصنفة ضمن الفئة (C) سيتم تخفيض الأجور الدراسية فيها بنسبة 15%.

-الجامعات المصنفة ضمن الفئة (D) سيتم تخفيض الأجور الدراسية فيها بنسبة 20%.

- تخفض الأجور الدراسية في جميع المعاهد الأهلية والكليات الجامعة الأهلية بنسبة 20%.

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