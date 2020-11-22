تسلل من الحدود السورية.. الداخلية تقبض على أحد المطلوبين

2020/11/22 | 22:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، الاحد، عن القبض على أحد المتسللين القادمين من سوريا.



وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الثاني 2020)، أنه "تأكيدأً لمهامها في المساهمه بضبط الحدود الدولية ومراقبة حالات التسلل وبالاستعانه بالكاميرات الحرارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٧١ من إلقاء القبض على أحد المتسللين من الأراضي السورية عبر منطقة جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة غرب نينوى".

وأضاف البيان أن "المتسلل يحمل جنسية دولة مجاورة ومطلوب في بلده بسبب قضية مخدرات"، مبينة انه "تم تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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