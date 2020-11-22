قوباد طالباني: لا شرف في قتل النساء

2020/11/22 | 22:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان على حادثة قتل فتاة في قضاء كلار بمنطقة كرميان، مشيدا بدور القوات الامنية في اعتقال المتهمين.

وقال قوباد طالباني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبووك: مع الاسف صعقنا مرة اخرى بجريمة لقتل النساء، مع الاسف تم العثور على فتاة اخرى مقتولة، متى نفهم بان لاشرف في قتل النساء؟!.

واضاف: اشكر قوات الشرطة في كلار على الاعتقال السريع للمتهمين، متمنيا ان ينالوا جزائهم القانوني العادل، لكي يصبحوا عبرة لكل من يفكر بقتل امراءة اخرى.

PUKmedia خاص‌

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