المالية النيابية: لا يوجد أي مساس برواتب الموظفين خلال عام 2021


المالية النيابية: لا يوجد أي مساس برواتب الموظفين خلال عام 2021
2020/11/22 | 23:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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