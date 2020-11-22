صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”273″ المسجلة اليوم

2020/11/22 | 23:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 273 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–9

أبو غريب ———-16

الإسكان————9

الاعلام————-7

البياع ————-9

التاجي————-4

الحرية ————-12

الخطيب ———–4

الدورة————–19

الدولعي ————4

الرحمانية ———–3

السيدية ———– 4

الشالجية———– 9

الشرطة الخامسة ——1

الشعلة ————- 17

الطارمية————- 10

العامرية————–6

العطيفية————-4

الغزالية—————17

القادسية ————- 2

الكاظمية ————-11

المحمودية————11

المنصور ————–13

المواصلات ———–3

الوشاش ————–7

اليرموك ————–11

اليوسفية ————-1

حي الجامعة———–11

حي الجهاد————6

حي الخضراء———–4

حي العامل————10

حي العدل————-5

حي الفرات ———- 5

سويب ————- 1

شارع حيفا ———–5

سكنة جانب الرصافة —–3

الشفاء: 401

الوفيات: 1

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