الشمري : الصدريون قادرون على تشكيل كتلة برلمانية كبيرة في الانتخابات المقبلة

2020/11/22 | 23:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد النائب عن كتلة / سائرون / سلام الشمري :" ان الصدريين قادرون على تشكيل كتلة كبيرة في البرلمان بالانتخابات المقبلة ".وقال الشمري بتصريح متلفز :" ان التنافس على منصب رئيس الوزراء حق مشروع للجميع "./انتهى9

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