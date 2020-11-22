ناجي السعيدي : تخفيضات مالية كبيرة ستطال موازنات الاوقاف وبعض الوزارات

2020/11/22 | 23:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي ،ان تخفيضات مالية كبيرة ستطال موازنات الاوقاف وبعض الوزارات .وقال السعيدي في تصريح متلفز :" ان الضريبة ستضيف 8 ترليونات دينار للدولة وتعوض الاقتراض ".



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