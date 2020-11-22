بابل تعلن القبض على شخصين بحوزتهما حبوب مخدرة

2020/11/22 | 23:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الأحد، القبض على شخصين بحوزتهما حبوب مخدرة ضمن نقطتين للتفتيش الأمني في المحافظة. وقالت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارزها من شؤون المخدرات تمكنت بالتعاون مع المفارز المشتركة ضمن سيطرتي ( الباشية ، ق١٩ بناحية الكفل )، من ضبط اكثر من ( ١٠٠ …

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