انحيازي إلى الفقراء

2020/11/22 | 23:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: وليد الطائي

الانحياز إلى الفقراء والمساكين يشعرك

باللذة والسعادة الدائمة والطمأنينة

والراحة النفسية، يشعرك بالواجب

الاخلاقي والوطني والديني والاجتماعي ،

الانحياز إلى الفقراء دائما يشعرك أنك

تتق

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