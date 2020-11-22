الزهراء (عليها السلام) هبة الله

2020/11/22 | 23:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عباس قاسم المرياني

ان الله سبحانه وتعالى دائماً ما يختار

من عباده ليضع ابداع خلقه فيهم ويجعلهم

قدوة وأسوة للبشرية للاقتداء بهم رغم

اختلاف ادوراهم، لذلك نجد هؤلاء العباد

يتميزون عن اقرانهم في

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