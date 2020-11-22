جريمة بشعة في كردستان.. أشقاء ينهون حياة شقيقتهم شنقاً

2020/11/22 | 23:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة كرميان، اليوم

الأحد، عن اماطة اللثام عن جريمة بشعة

شارك فيها ثلاثة اشقاء قاموا مع شريك

لهم بقتل شقيقتهم بشنقها في دارها في

احد احياء مدينة كلار بسبب مشكلة

اجتماعية.

وجاء في بيان للم

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