الغانمي لمراكز الشرطة ومكافحة إجرام بغداد: حافظوا على كرامة الموقوفين

2020/11/22 | 23:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الداخلية "عثمان الغانمي، اليوم الأحد، جولة ميدانية مسائية، شملت عدداً من مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام في جانب الكرخ من بغداد، بهدف الاطلاع الميداني على عمل دوائر وزارة الداخلية ومؤسساتها ،

والتقى بعدد من الضباط والمنتسبين العاملين في هذه المراكز والمكاتب، وشدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبذل الجهود لتوفير الأمن ، واطلع على السجلات المركزية وتفقد أحوال الموقوفين في هذه المراكز، مؤكداً على حفظ كرامتهم،

كما زار الوزير عدداً من السيطرات وتابع الإجراءات المتخذة فيها بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد.

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