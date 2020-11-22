المالية النيابية: جميع تعيينات 2019 غير قانونية وإعادة هيكلة تخصيصات الرواتب

2020/11/22 | 23:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، عدم قانونية تعيينات 2019، فيما كشف عن اعادة هيكلة تخصيصات الموظفين في قانون سلم الرواتب الجديد.

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