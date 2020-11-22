لكل صنوبرةٍ غابتها - حسن مدن

2020/11/22 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ذات مرة خاطب الكاتب الروسي الشهير ليو تولستوي مواطنه الكاتب أيضاً، ايفان بونين، يوم كان هذا الاخير لما يزل فتى يافعاً مأخوذا بمعلمه: "لا توجد سعادة في الحياة.



بل توجد ومضات لها فقط، فثمّنها وعش بها".استعاد بونين هذا القول حين وضع مؤلفه: "تحرير تولستوي"، ولعله أخذ بالنصيحة، فأدرك أن السعادة المطلقة غاية لا تدرك، لكن علينا الظفر بلحظاتها وعدم التفريط فيها.



لم يجد بونين نفسه متسقاً مع الوضع الناش ......





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