2020/11/22 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد أينما وليـّـت وجهك الآن التقيت مرضى أو سمعتَ أخبارَهم، أو عرفتَ أنَّ أحباباً، وأقاربَ، وأصدقاءً، وزملاءَ، وجيراناً، ومعارفَ أصابتهم أمراضٌ، وأصبحوا زوّارًا دائمين لدى الأطباءِ، وضيوفاً على غير رغبتهم في مستشفيات، ومصحاتٍ، وعيادات.قد أكون مخطئا لأنَّ القريبين من عُمري هم الأكثر عُرْضة للأمراض والعدوى والإصابات والضعف؛ لكن الحقيقة أن الأمراض أصبحت عمياء تصيب من يقف في وجهها، وتتسلل إلى أجساد ضع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمراض.. أمراض.. أمراض! - محمد عبد المجيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمراض.. أمراض.. أمراض! - محمد عبد المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).