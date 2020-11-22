الزراعة العراقية: توفير 1.8 تريليون دينار مستحقات الفلاحين لثلاثة محاصيل

2020/11/22 | 23:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، توفير تريليون و800 مليار دينار عراقي كمستحقات للفلاحين لثلاثة محاصيل.وقال حميد النايف الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "نتيجة الجهود التي بذلت من قبل وزير …

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