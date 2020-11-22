الكويت تحدد هوية 7 أسرى قتلوا بعد اعتقالهم عام 1990 في العراق

2020/11/22 | 23:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت الكويت، الأحد، التعرف على هوية 7 ضحايا من الأسرى والمفقودين الذين قتلوا بعد اعتقالهم خلال الاجتياح العراقي للكويت عام 1990.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية، ربيع العدساني، إنه "تم تحديد مصير سبعة شهداء من الأسرى والمفقودين وذلك بالاستعراف على هوياتهم من خلال عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي قامت به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في الكويت وذلك بعد جلب رفاتهم من العراق"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وأضاف العدساني، أن هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990، مشيرا إلى أن الجهود المكثفة خلال الفترة الماضية أدت إلى التوصل إلى معلومات تتعلق بموقعي دفن في العراق.

وتابع، إنه تقرر فحص الموقعين من جانب الفريق الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تم العثور على رفات هؤلاء الأسرى ومن ثم اتخاذ إجراءات الفحص الجيني في كل من العراق والكويت للاستعراف على هوياتهم وأسفرت النتائج عن تحديد شخصيات هؤلاء الأسرى.

وأوضح، أن وزارة الخارجية قامت بإبلاغ ذوي هؤلاء الأسرى والمفقودين فور انتهاء عملية الفحص الجيني بكافة المعلومات ذات الصلة بنتائج الاستعراف والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.

وأعرب العدساني عن أمله "في انتهاء هذه المأساة الإنسانية "مؤكدا استمرار دولة الكويت في جهودها من أجل تحديد مصير جميع الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.

وفي آذار 2019، قال وزير الخارجية الكويتي السابق، الشيخ صباح الخالد، إن عدد من تم استرداد رفاتهم 236 مفقودا خلال الاجتياح العراقي من أصل 605، وذلك من حزيران 2003.

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