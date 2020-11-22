2020/11/22 | 23:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني، الاحد، التعرف على هوية سبعة كويتيين "قتلوا بعد اعتقالهم أثناء الغزو العراقي" للكويت عام 1990.



وقال العدساني في تصريح صحفي، نقلته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، تابعه "ناس"، (22 تشرين الثاني 2020)، إنه "تم تحديد مصير سبعة شهداء من الأسرى والمفقودين وذلك بالتعرف على هوياتهم من خلال التحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي قامت به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في الكويت وذلك بعد جلب رفاتهم من العراق".

وأضاف العدساني أن "هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990"، مشيراً إلى أن "الجهود المكثفة خلال الفترة الماضية أدت إلى التوصل إلى معلومات تتعلق بموقعي دفن في العراق".

وقال إنه "تقرر فحص الموقعين من جانب الفريق الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تم العثور على رفات هؤلاء الأسرى ومن ثم اتخاذ إجراءات الفحص الجيني في كل من العراق والكويت للاستعراف على هوياتهم وأسفرت النتائج عن تحديد شخصيات هؤلاء الأسرى".

وأوضح أن "وزارة الخارجية قامت بإبلاغ ذوي هؤلاء الأسرى والمفقودين فور انتهاء عملية الفحص الجيني بكافة المعلومات ذات الصلة بنتائج الاستعراف والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن".

وأعرب العدساني عن أمله "في انتهاء هذه المأساة الإنسانية"، مؤكداً "استمرار دولة الكويت في جهودها من أجل تحديد مصير جميع الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تعلن التعرف على هوية سبعة ضحايا قتلوا ابان الغزو العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تعلن التعرف على هوية سبعة ضحايا قتلوا ابان الغزو العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).