تكليف الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر هيئة الحشد الشعبي

2020/11/22 | 23:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كلفت رئاسة هيئة الحشد الشعبي، الاحد، الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر الهيئة.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “تكليف العبودي جاء بعد ان شغل منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي أثناء معارك التحرير ضد عصابات” داعش” الإرهابية”.

واضافت ان “الفريق الركن الحقوقي تحسين عبد مطر من مواليد عام ١٩٦١ وهو خريج الكلية العسكرية العراقية دورة ٦٣ في ١٩٨١/٧/١٤ وحاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد وعمل مستشارا أمنيا في وزارة الداخلية عام ٢٠٠٥ وعضوا في الجمعية الوطنية آنذاك، كما شغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الدورة الأولى ومعاونا للجنة المسائلة والعدالة حتى سنة ٢٠١٠”.

واوضح ان “العبودي شارك منذ اليوم الاول بالحشد الشعبي بتلبيته لفتوى المرجعية لمواجهة العصابات الظلامية وكلف مديرا عاما لعمليات الحشد الشعبي حتى عام ٢٠١٩ وبعدها كلف مستشارا لرئيس هيئة الحشد في عام ٢٠٢٠، وللعبودي العشرات من الدراسات والبحوث في المجالات العسكرية والأمنية، وقد شارك بالعديد من المؤتمرات والندوات داخل العراق وخارجه.



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