تكليف الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر هيئة الحشد الشعبي

المعلومة/ بغداد
كلفت رئاسة هيئة الحشد الشعبي، الاحد، الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر الهيئة.
وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “تكليف العبودي جاء بعد ان شغل منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي أثناء معارك التحرير ضد عصابات” داعش” الإرهابية”.
واضافت ان “الفريق الركن الحقوقي تحسين عبد مطر من مواليد عام ١٩٦١ وهو خريج الكلية العسكرية العراقية دورة ٦٣ في ١٩٨١/٧/١٤ وحاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد وعمل مستشارا أمنيا في وزارة الداخلية عام ٢٠٠٥ وعضوا في الجمعية الوطنية آنذاك، كما شغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الدورة الأولى ومعاونا للجنة المسائلة والعدالة حتى سنة ٢٠١٠”.
واوضح ان “العبودي شارك منذ اليوم الاول بالحشد الشعبي بتلبيته لفتوى المرجعية لمواجهة العصابات الظلامية وكلف مديرا عاما لعمليات الحشد الشعبي حتى عام ٢٠١٩ وبعدها كلف مستشارا لرئيس هيئة الحشد في عام ٢٠٢٠، وللعبودي العشرات من الدراسات والبحوث في المجالات العسكرية والأمنية، وقد شارك بالعديد من المؤتمرات والندوات داخل العراق وخارجه.
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