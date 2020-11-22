رئاسة الحشد الشعبي تكلف

2020/11/22 | 23:30 - المصدر: شفق نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الحشد الشعبي تكلف "العبودي" بمنصب أمين سر الهيئة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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