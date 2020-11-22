وزير الداخلية يؤكد ضرورة حفظ كرامة الموقوفين في مراكز الشرطة

2020/11/22 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، ضرورة حفظ كرامة الموقوفين في مراكز الشرطة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان وزير الداخلية عثمان الغانمي، اجرى جولة ميدانية مسائية، شملت عدداً من مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام في جانب الكرخ من بغداد، بهدف الاطلاع الميداني على عمل دوائر وزارة الداخلية ومؤسساتها.

واضاف، ان الوزير التقى بعدد من الضباط والمنتسبين العاملين في هذه المراكز والمكاتب، وشدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبذل الجهود لتوفير الأمن ، واطلع على السجلات المركزية وتفقد أحوال الموقوفين في هذه المراكز، مؤكداً على حفط كرامتهم.

وتابع البيان، كما زار الوزير عدداً من السيطرات وتابع الإجراءات المتخذة فيها بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد.

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