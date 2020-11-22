اخماد حريق في احد المنازل وسط البصرة

2020/11/22 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اخمدت فرق الدفاع المدني في البصرة حريقا اندلع في احد المنازل وسط البصرة دون خسائر بشرية .وقال مدير الدفاع المدني في البصرة العميد تحسين علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع في الطابق الثاني في احد المنازل بحي الجزائر ، ومنعت انتشار النيران الى المنازل المجاورة ".واضاف " لم تسجل خسائر بشرية فيما الحقت اضرار مادية بالاثاث ، و ان التحقيقات جارية لمعرفة اسباب الحريق"./انتهى

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