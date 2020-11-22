ايران: دخلنا مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم

2020/11/22 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعلن ممثل إیران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز النووية.وأوضح غريب آبادي في تصريح صحفي :" ان إيران بدأت ضخ غاز UF6 في أجهزة الطرد المركزي مؤخرا، في آخر مرحلة للتخصيب وفصل اليورانيوم 238 عن اليورانيوم 235 ".وأضاف: "سنبدأ بتخصيب اليورانيوم في 174 جهاز طرد مركزي جديدة IRM-2 بعد أن قمنا بضخ الغاز فيها "./انتهى9

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