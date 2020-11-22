البرلمان العربي ومصر يدينان هجوم داعش في صلاح الدين بالعراق

2020/11/22 | 23:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان البرلمان العربي ومصر، الاحد، الهجوم الذي وقع مساء أمس في محافظة صلاح الدين العراقية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين والمنتسبين....

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