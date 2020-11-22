لمرضى الجيوب الأنفية.. 7 أطعمة يجب تجنبها لتقليل الالتهاب

2020/11/22 | 23:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات دعا باحثون إلى ضرورة تجنب عدد من الأطعمة، للذين يعانون التهاب الجيوب الأنفية.ويحاول الباحثون معرفة ما إذا كانت الأطعمة التي تسبب الالتهاب في الجسم يمكن أن تؤثر أيضًا في أغشية الجيوب الأنفية، إذا كنت تعاني من سيلان الأنف، إذ إن الأطعمة التي يمكن أن تساعد جسمك على إنتاج المزيد من المخاط، …

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