دولة قد تعلن الموافقة الطارئة على لقاح فايزر بنهاية الأسبوع

2020/11/22 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يحظى لقاح فايزر على الموافقة للاستخدام الطارئ في بريطانية بنهاية الأسبوع، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا تلغراف".

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