سوريا.. الأسد يسمي فيصل المقداد وزيرا للخارجية وبشار الجعفري نائبا له

2020/11/22 | 23:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد 3 مراسيم

تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرا

للخارجية، وبشار الجعفري نائبا له.

وينص المرسوم الثالث على نقل السفير

بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في

نيويورك واعتماده مندوبا دائم

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