بريطانيا.. 389 وفاة و18662 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/22 | 23:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 389

وفاة و18662 إصابة جديدة بفيروس كورونا،

في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت السلطات أنه تم تسجيل 389 وفاة و18662

إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم

الأحد، مشيرة إلى أن عدد

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