البيتكوين “ذهب القرن” وسعره قد يتضاعف أكثر من 16 مرة

2020/11/22 | 23:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اقتصادية:الفرات نيوز} كشف تقرير مسرّب لمجموعة “سيتي بانك”، بأن سعر البيتكوين، أشهر عملة مشفرة، قد يصل إلى 300 ألف دولار العام المقبل، أي أكثر بـ 16 مرة من قيمته الحالية.

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