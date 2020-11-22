المالية توقع اتفاقية إعمار المناطق المحررة في العراق مع بنك التنمية الألماني

2020/11/22 | 23:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، توقيع الوزير علي علاوي اتفاقية إعمار المناطق المحررة مع بنك التنمية الألماني. وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن وزير المالية علي علاوي، وقّع في مبنى الوزارة اتفاقية إعمار …

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