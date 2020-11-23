رئاسة الحشد الشعبي تكلف الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر الهيئة

2020/11/23 | 00:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كلفت رئاسة هيئة الحشد الشعبي، الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر الهيئة.

وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئاسة هيئة الحشد الشعبي، كلفت الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر الهيئة”، مبينة انه “جاء تكليف العبودي بعد ان شغل منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي أثناء معارك التحرير ضد عصابات”داعش” الإرهابية”.

يذكر أن الفريق الركن الحقوقي تحسين عبد مطر من مواليد عام ١٩٦١ وهو خريج الكلية العسكرية العراقية دورة ٦٣ في ١٩٨١/٧/١٤ وحاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد.

وعمل مستشارا أمنيا في وزارة الداخلية عام ٢٠٠٥ وعضوا في الجمعية الوطنية آنذاك، كما شغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الدورة الأولى ومعاونا للجنة المسائلة والعدالة حتى سنة٢٠١٠.

وحين استباحة “داعش” الارهابي للمدن العراقية شارك منذ اليوم الاول بالحشد الشعبي تلبية لفتوى المرجعية لمواجهة العصابات الظلامية وكلف مديرا عاما لعمليات الحشد الشعبي حتى عام ٢٠١٩ وبعدها كلف مستشارا لرئيس هيئة الحشد في عام ٢٠٢٠.

وللعبودي العشرات من الدراسات والبحوث في المجالات العسكرية والأمنية،وقد شارك بالعديد من المؤتمرات والندوات داخل العراق وخارجه.

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