العراق يفتح صفحة التعاون مع روسيا ومؤتمر أمريكي كردي حول الاستثمار

2020/11/23 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬اربيل ‭ – ‬الزمان تنطلق‭ ‬الاثنين،‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬امريكي‭ ‬كردستاني‭ ‬يهدف‭ ‬لتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬ازمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خانقة،‭ ‬ويعنى‭ ‬المؤتمر‭ ‬بفترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وبرعاية‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬الامريكية‭.‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬ممثل‭ ‬حكومة‭ ‬الاقليم‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬فان‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬سيشترك‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬امريكيين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭.[…]

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