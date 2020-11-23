التحالف العابر للمغانم

2020/11/23 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام راجت في الاونة الاخيرة أفكار ودعوات تتحدث عن حلول لأزمة العراق المستعصية في الحكم والثروة والبناء، من خلال قيام تحالف عابر للمكونات الطائفية والمذهبية والعرقية التي تركّبت على عوامل دفع سياسية قادت العراق بسرعة مذهلة نحو حافة الهاوية، كما لم تحصل معه منذ فترة العصور المظلمة.تنطوي تلك الدعوات، التي يقابلها رفض […]

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