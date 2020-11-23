قمة العشرين:21 مليار دولار لمواجهة الوباء و11 ملياراً لحماية الاقتصاد

2020/11/23 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬جاكرتا‭ -‬الزمان‭ ‬ تعهّد‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬قمتهم‭ ‬الافتراضية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬بفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لضمان‭ ‬التوزيع‭ ‬العادل‭ ‬للقاحات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬وفقا‭ ‬لمسودة‭ ‬إعلان‭ ‬ختامي‭ ‬للقمة‭ ‬الاحد‭.‬ كما‭ ‬تحدّث‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الأغنى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬للعمل‭ ‬معا‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬للبيئة،‭ ‬والسعي‭ ‬لإعادة‭ ‬ترسيخ‭ ‬نظام‭ ‬تجاري‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬التعددية‭ ‬و»تكافوء‭ ‬الفرص‮»‬‭.[…]

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