تكليف الفريق الركن تحسين العبودي بمنصب أمين سر هيأة الحشد الشعبي

2020/11/23 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن تكليف الفريق الركن تحسين العبودي بمنصب أمين سر الهيأة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تكليف الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر الهيأة"، مبينة أن "التكليف جاء بعد ان شغل منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي أثناء معارك التحرير ضد عصابات داعش".

يذكر أن الفريق الركن الحقوقي تحسين عبد مطر من مواليد عام ١٩٦١ وهو خريج الكلية العسكرية العراقية دورة ٦٣ في ١٩٨١/٧/١٤ وحاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد.

وعمل مستشارا أمنيا في وزارة الداخلية عام ٢٠٠٥ وعضوا في الجمعية الوطنية آنذاك، كما شغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الدورة الأولى ومعاونا للجنة المسائلة والعدالة حتى سنة٢٠١٠.

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