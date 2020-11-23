وزير الثقافة يبحث مع نائب عن نينوى تطوير الواقع الثقافي والآثاري في المحافظة

2020/11/23 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم ، مع نائب عن نينوى ، تطوير الواقع الثقافي والآثاري في المحافظة.



وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الوزير ناقش خلال لقائه النائب عن نينوى بشار الكيكي،ومدير مفتشية نينوى علي حازم ، في مكتبه بالوزارة ، موضوع التجاوزات الحاصلة على أملاك وزارة الثقافة بالمحافظة، وإيجاد صيغةٍ أصوليةٍ لتأجيرها، أو استثمارها؛ لتعظيم موارد الدولة".



كما تناول موضوع تطوير المحرمات بالمحافظة وجعلها مساحات خضراء ومتنزهات، وباركات بعد الموافقة عليها قانونياً، وبالتعاون مع بلدية نينوى .



و تم خلال اللقاء بحث آلية عمل البعثات الآثارية الأجنبية بالمحافظة، وتحديد عملها وفق اتفاق وخرائط موضوعة مسبقاً.



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