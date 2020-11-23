رئاسة الحشد الشعبي تكلف الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب امين سر الهيئة

2020/11/23 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا
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بغداد / نينا/ كلفت رئاسة هيئة الحشد الشعبي، الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب امين سر الهيئة.وجاء تكليف العبودي بعد ان شغل منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي اثناء معارك التحرير ضد عصابات داعش الارهابية./انتهى9
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الحشد الشعبي تكلف الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب امين سر الهيئة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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