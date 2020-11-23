رئاسة الحشد الشعبي تكلف الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب امين سر الهيئة

2020/11/23 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ كلفت رئاسة هيئة الحشد الشعبي، الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب امين سر الهيئة.وجاء تكليف العبودي بعد ان شغل منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي اثناء معارك التحرير ضد عصابات داعش الارهابية./انتهى9

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