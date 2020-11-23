السيد مقتدى الصدر: في حال وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية نيابية

2020/11/23 | 00:15 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

رهن السيد مقتدى الصدر اليوم الأحد، قرار الخوض في الانتخابات، بإمكانية تحقيق أغلبية (صدرية) في مجلس النواب، والحصول على رئاسة الوزراء.

وقال السيد الصدر في تغريدة له: "إن بقيتُ وبقيت الحياة..



سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في مجلس النواب، وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتهم وكما تعاهدنا سوية من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل، سأقرر خوضكم للانتخابات

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