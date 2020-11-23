بطولة الماسترز.. مدفيديف يتوج باللقب للمرة الأولى بفوزه على تييم

2020/11/23 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج الروسي، دانييل مدفيديف، المصنف رابعا بلقب بطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، للمرة الأولى في مسيرته.

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