وزير الثقافة يبحث عمل البعثات الآثارية الأجنبية في نينوى وتحديد عملها بخرائط موضوعة مسبقاً

2020/11/23 | 00:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الثقافة واسياحة والاثار، حسن ناظم، مع مدير مفتشية نينوى علي حازم، الاحد، عمل البعثات الآثارية الأجنبية في نينوى وتحديد عملها وفق اتفاق وخرائط موضوعة مسبقاً.

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