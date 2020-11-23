اعتقال المسلحين المهاجمين على مطعم في السليمانية {فيديو}

2020/11/23 | 00:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية شرطة السليمانية الأحد، إعتقال الأشخاص الذين شاركوا بإقتحام مطعم {وستا كاميران} والإعتداء على صاحبه بالضرب بمؤخرات البنادق.

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