2020/11/23 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي قنوات التواصل بين إدارة الرئيس الأميركي ترامب وحملة الرئيس المنتخب بايدن؟

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