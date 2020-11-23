الثقافة النيابية لجمعية الأدباء الشعبيين: ضرورة الإبتعاد عن هذه المعاني في القصائد

2020/11/23 | 00:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية على القصيدة الرصينة وإنتقاء الكلمة والإبتعاد عن المعاني التي تثير البغض والكراهية وإبراز الروح الوطنية وزرع المحبة والسلام بين أبناء الشعب، وتناقش آلية انتخاباتهم.

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