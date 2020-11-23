ميلان يتغلب على نابولي بثلاثية في الكالتشيو

2020/11/23 | 01:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

حقق ميلان فوزًا مهمًا على مضيفه نابولي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان باولو، بالجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

سجل زلاتان إبراهيموفيتش (2) وبيتر هاوجي أهداف ميلان في الدقائق 20 و54 و90، فيما أحرز درايس ميرتينز هدف نابولي بالدقيقة 63.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الكالتشيو، بينما تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة بالمركز السادس.

المصدر: كورة

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